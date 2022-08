Ciudad Obregón: Enjambre de abejas ataca a 3 masculinos; víctimas son llevadas a urgencias

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la mañana del pasado lunes en inmediaciones de la colonia Valle Verde, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que tres masculinos fueran atacados por un enjambre de abejas; entre las víctimas está un elementos del heroico cuerpo de Bomberos de la ciudad. Cabe destacar que, en días recientes, se han reportado al menos dos eventos más similares.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se dieron el pasado lunes 08 de agosto del 2022, alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, en la calle Esmeralda, también llamada CTM, entre Topacio y Rubí de la colonia Valle Verde en Ciudad Obregón. Se detalló que, frente a un taller mecánico, las abejas comenzaron a picar a los tres hombres, por lo que trabajadores ayudaron a las víctimas y dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Trascendió que se utilizó agua y hasta extintores, sin embargo, las víctimas recibieron varias picaduras. Se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al área a urgencias del Hospital General a dos de los afectados. Estos fueron identificados como Óscar Adrián C., de 40 años, y Ricardo C., el Bombero, de la misma edad. El tercer afectado fue llevado al hospital del Seguro Social, mas no se logró obtener su identidad. Los dos primeros fueron reportados como estables y fuera de peligro.

En tanto, autoridades cerraron el paso peatonal y vehicular, desde la Topacio a la Rubí, a fin de evitar que más personas resultaran lesionadas por las abejas. Cerca de las 12:40 horas del mimo lunes, tiempo local, la vialidad fue abierta. Se puntualizó que el enjambre no fue localizado y que los insectos se retiraron del sitio. Protección Civil ha reportado, con este, al menos tres incidentes relacionados con abejas en el municipio de Cajeme.

