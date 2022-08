En centro comercial, mujer saca una pistola y suelta balazos; tiroteo queda en VIDEO

Comparta este artículo

Metepec, Estado de México.- La noche del pasado lunes se viralizó en redes sociales un video que muestra a una mujer sacar un arma y disparar al aire en inmediaciones de un centro comercial, en el municipio de Metepec, en el Estado de México (Edomex). El tiroteo, el cual se desató en medio de una riña en un estacionamiento, no dejó víctimas mortales ni heridos, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En la imagen, captura de pantalla del video que muestra a una mujer disparar en un centro comercial de Edomex.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido la madrugada del pasado domingo 07 de agosto del 2022, en la plaza comercial Town Square, ubicada en la avenida Comonfort del municipio de Metepec en el Edomex; no obstante, las imágenes se habrían viralizado hasta la tarde del lunes. El video muestra que, en medio de una riña que ocurría en el estacionamiento del inmueble, una mujer de complexión robusta que viste ropa negra saca un arma y empieza a disparar.

La mujer armada dispara por su espalda, es decir, no se fija a quien apunta, pero interrumpe la riña, la cual iba a ascender a golpes. En el video se aprecia que al menos cinco personas, tres masculinos y dos féminas, son los que participan en la pelea; uno de los hombres no tendría playera. Luego de los balazos, los presentes se dirigen a sus vehículos. En el clip no se aprecia a elementos de la Policía o guardias de seguridad acercarse a la escena pese a la detonación del arma de fuego.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Si bien este evento no dejó heridos ni víctimas mortales, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del municipio de Metepec abrieron ya una investigación; asimismo, trascendió que los guardias privados del centro comercial dijeron que los balazos eran el ruido del escape de un vehículo, por lo que no se movilizaron. Hasta el momento, no hay detenidos por los hechos.

Fuente: Tribuna