Macabro hallazgo: A las afueras de un hotel en el Centro, encuentran un masculino sin vida

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 1 de septiembre del 2022, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por Claudia Sheinbaum, se movilizaron en inmediaciones del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara la presencia de un masculino sin vida tirado en la vía pública, a las afueras de un hotel. Hasta el momento, el occiso no ha sido identificado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió la mañana de este jueves, sobre la avenida Juárez, una de las principales vialidades en el Centro capitalino. Se detalló que transeúntes que vieron al occiso dieron aviso a las autoridades, a lo que se movilizaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), comandados por Omar García Harfuch. Estos pidieron apoyo a personal de Protección Civil.

Momentos después, los paramédicos de Protección Civil informaron que el individuo ya no tenía signos vitales, por lo que los uniformados procedieron a acordonar la zona y a solicitar la presencia de elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes realizaron las diligencias correspondientes y levantaron el cuerpo para llevarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La primera línea de investigación sobre el caso apunta a que este, presuntamente se lanzó desde el hotel, no obstante, aún no se confirma ni niega lo anterior. También se cree que un comando armado habría lanzado al individuo desde un auto, sin embargo, no se han dado detalles sobre esta hipótesis. De momento, el ahora occiso permanece en calidad de desconocido ante las autoridades de la CDMX.

Fuente: Tribuna