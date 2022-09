Tras un año y medio, hallan muerto al joven Adán Arnoldo, desaparecido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón denunció el año pasado que el joven Adán Arnoldo Sánchez Isaac, residente de Ciudad Obregón, se encontraba en calidad de desaparecido. Y esta semana confirmó que su cuerpo sin vida fue encontrado tras 18 meses de búsqueda; sin embargo, no ofreció los pormenores sobre dónde y cuándo ocurrió el hallazgo.

A través de redes sociales, el grupo de rastreadoras compartió la ficha de localización del extraviado para dar por concluida su búsqueda. En su momento, indicó que la última vez que su familia supo algo de él fue el 12 de febrero de 2021 cuando salió de su vivienda ubicada en la colonia Sonora y no regresó, situación que llenó de angustia a sus allegados, quienes temían que su vida corriera peligro.

Por ello comenzaron a difundir las fotografías de Adán Arnoldo en redes sociales, donde pedían a la gente darles difusión y que en caso de contar con información que ayudara a dar con su paradero se proporcionara a las autoridades mediante la línea de emergencias 911. Por el momento se desconoce si se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Juro que tarde o temprano Dios me iluminará el camino para verte de nuevo, no falta mucho, te encontrará tu familia, mijo. Que me dé valentía para llegar a ti y poder verte", escribió en Facebook uno de sus allegados.