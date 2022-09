Presunto feminicida de Yrma Lydya rompe el silencio y hace fuertes revelaciones sobre la finada

Ciudad de México.- El pasado 23 de junio, autoridades de la Ciudad de México se movilizaron debido a que se reportó la muerte de una mujer al interior del restaurante Suntory ubicado en la colonia Del Valle, crimen del que después se reveló, la finada era la cantante Yrma Lydya de 22 años de edad y quien presuntamente le había disparado fue su esposo, Jesús 'N', abogado de profesión de 79 años de edad y quien ha estado desde entonces al interior del Reclusorio Norte de la capital.

A varias semanas de los hechos, el presunto responsable concedió una entrevista en donde reveló que la cantante no es la víctima, pues la señaló por robo, engaño y hasta aseguró que ella le había pegado en repetidas ocasiones, motivo por el que también insistió que en realidad no conocía a la que era su esposa y hasta ahora es que va teniendo más idea de quién era realmente ella.

La cantante Yrma Lydya murió el 23 de junio a consecuencia de un disparo. Foto: Twitter

"Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares", dijo el acusado.