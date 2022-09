De no creer: Concurso en Yucatán acaba en tragedia; hombre se ahoga tras comer pozole

Comparta este artículo

Mérida, Yucatán.- En el marco de las fiestas patrias, el ayuntamiento de Tinum ubicado en Yucatán, organizó un concurso el cual consistía en que aquel que terminara primero de ingerir un plato con pozole ganaría un premio, motivo por el cual varios ciudadanos se inscribieron pues además de tratarse de un platillo típico que es del gusto de muchos mexicanos, el plus era también el reconocimiento de la comunidad.

No obstante, para un hombre de 48 años de edad todo terminó en tragedia, pues el concursante identificado como Hugo Ismael no pudo terminar el reto ya que, miras ingería este platillo, se atragantó y, ante los ciudadanos que disfrutaban del concurso, cayó desmayado causando pánico, pues desafortunadamente se informó que en la comunidad no había ningún médico cerca que pudiera darle primeros auxilios.

Los primeros reportes informaron que el comensal además del platillo mexicano estaba ingiriendo pan francés, mismo que le causó asfixia pues el pedazo de este alimento no pudo ser deglutido correctamente, lo que lo llevó a desvanecerse sin que nadie pudiera hacer nada, pues además de no contar con urgencias médicas, los ciudadanos tampoco tenían conocimiento de primeros auxilios.

Pese a la emergencia, uno de los trabajadores del ayuntamiento pidió apoyo para subir al hombre a su camioneta y llegarlo a urgencias, lo que llevó a conducir cerca de 18 kilómetros para llegar a Valladolid donde personal médico constató que el ciudadano ya no contaba con signos vitales. Este evento fue motivo para dar inicio con una capeta de investigación, misma que que abierta por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes procedieron a dirigirse al municipio en cuestión para iniciar las diligencias correspondientes.

En cuanto a detenidos, no se ha mencionado si alguno de los trabajadores del ayuntamiento deberá rendir declaración o bien, si hay algún funcionario imputado, pues cabe hacer énfasis en que también no ha habido pronunciamiento por este deceso que ya le dio la vuelta al mundo pues en redes sociales circula el video del momento exacto en que Higo Ismael se desvanece.

Fuente: Tribuna