Un hombre y una mujer son acribillados por desconocidos en calles de Zacatecas

Calera, Zacatecas.- Durante la noche del pasado domingo 18 de septiembre, en el municipio de Calera, Zacatecas, empistolados terminaron con la existencia de una persona del sexo masculino, así como de una fémina, quienes quedaron tendidos en plena vía pública, luego de que desconocidos abrieran fuego en su contra para después huir sin dejar rastro alguno.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas, sobre la calle Laguna Honda, en la colonia Ricardo Monreal, en el ya mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las tres órdenes de Gobierno, quienes respondieron de manera oportuna ante la activación del código rojo por detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que a pesar de que en la zona estuvieron presentes los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, desafortunadamente ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida, por lo que a los pocos minutos procedieron en retirarse, no sin antes colocarle la sábana azul, confirmando que ya no contaba con signos vitales tras lo ocurrido.

Autoridades llegan al sitio de los hechos

Al sitio llegaron los elementos en activo de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo del sitio, para que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) comiencen con las primeras indagatorias de rigor, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación.

Por el momento ambos cuerpos ya fueron enviados hacia la inmediaciones de la morgue del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF) con sede en la ciudad de Zacatecas, en donde le practicarán su respectiva necropsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes por el doble asesinato, a la espera de que familiares acudan a reconocerlos.

Fuente: Tribuna