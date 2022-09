Adolescente muere tras caer del segundo piso de un centro comercial; investigación no avanza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del jueves 1 de setiembre, cuerpos de emergencia y usuarios en redes sociales informaron que se había registrado una fuerte movilización al interior del Centro Comercial Santa Fe, localizado en la alcaldía Cuajimalpa, al poniente de la capital mexicana, debido a que una joven de 18 años de edad cayó desde una altura de ocho metros debido a que ésta se en entraba en el segundo piso del recinto.

Testigos destacaron que el cuerpo de la joven quedó a un costado de la pista de patinaje y, pese a que se pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia, como paramédicos, éstos solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dicha área quedó restringida al público ya que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, habían arribado para hacer el levantamiento del cuerpo y tras ello, iniciar con las investigaciones adecuadas.

Primeros reportes señalan que la joven atentó contra su vida al arrojarse al vacío desde el área de comida rápida; no obstante, se pidió no hacer conjeturas pues las investigaciones continuaban realizándose. No obstante, algunos de los ciudadanos que se encontraban al interior de la plaza argumentaron que nadie la acompañaba al momento de los hechos, por lo que se reformó la teoría de un suicidio.

El accidente ocurrió a la par que las autoridades capitalinas reportaron la presencia de un cuerpo en las inmediaciones de un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en el corazón de la CDMX; eventos que no están ligados pero que de igual manera causaron preocupación entre los internautas. Al momento, el centro comercial, el cual es uno de los más grandes dentro de la capital, no ha emitido una postura y tampoco lo ha hecho la autoridad capitalina quienes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

