Peleas, estampidas y desmayados: Lo que dejó el concierto de Grupo Firme en el Zócalo

Ciudad de México.- El Concierto de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México provocó un caos en el primer cuadro de la capital, pues, no solo fue que por la tarde tiraron vallas para acceder a la plancha, ya que durante el espectáculo las calles aledañas registraron peleas campales, violencia e incluso personas desmayadas. Es por ello que los más de dos mil 500 elementos de seguridad que se desplegaron en la zona tuvieron que trabajar a marchas forzadas para controlar a la multitud.

En redes sociales comenzaron a circular videos sobre lo que sucedía en las calles más cercanas al primer cuadro, como 5 de mayo, Bolívar, 5 de Febrero y República del Salvador, donde la violencia, provocada por la euforia de los fanáticos por disfrutar el espectáculo, comenzó a causar estragos y desmanes. En uno de los materiales se puede observar a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) transportar en camilla a un hombre, quien presuntamente formó parte de una estampida y se desmayó, aunque esta información no ha sido corroborada por las autoridades.

Hombre desmayado durante concierto de Grupo Firme, Foto: Especial.

Pero la historia no termina en ello, después de las 20:00 horas se cerró el acceso al Zócalo de la Ciudad de México y en las calles que llevan a la zona se colocaron cercos policiacos, los cuales tenían el objetivo de evitar que las personas pasaran. Sin embargo, esto provocó el enfado de los asistentes y comenzaron a acumularse y chiflar, pues exigían a los uniformados que los dejaran entrar, al ver que no conseguirían su objetivo, optaron por atacar a los oficiales hasta tirar las vallas de seguridad, al hacerlo causaron una estampida humana.

En otro acto, la euforia fue tanta que derivó en enfrentamientos entre fanáticos y policías capitalinos, ya que un video se comenzó a hacer viral en redes, en el cual un grupo de hombres se pelean a golpes con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes no solo intentan repeler las agresiones, sino que también las regresan. En el material se puede apreciar tanto al servidor público como al hombre soltar puñetazos a diestra y siniestra hasta que una mujer logra terminar con el conflicto.

Pelea entre policías y fanáticos durante concierto de Grupo Firme, Foto: Especial.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no se han pronunciado al respecto, se espera que el próximo 26 de septiembre se de un parte de lo sucedido en las calles. Muchas personas denunciaron la mala organización de Gobierno de la CDMX, ya que no previó que las cosas pudieran salir de control. En algunas fuentes se reporta que más de 155 mil personas arribaron al Centro Histórico para formar parte del concierto, aunque claro, después de lo visto, no todos pudieron acceder.

Fuente: Tribuna