Localizan sin vida a Celso, César y Jesús en Sonora; estaban reportados como desaparecidos

Hermosillo, Sonora.- En días recientes se pudo constatar que tres personas del sexo masculino que se encontraban en calidad de desaparecidas fueron localizadas sin vida en diferentes puntos del estado de Sonora. Dichos hombres están identificados como Celso Antonio Humo Valenzuela, César Abraham Rodríguez Duarte y Jesús Guadalupe Mendoza Rivas.

El primer caso es el de Celso Antonio, quien fue ubicado sin vida en Hermosillo y aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre su deceso se sabe que se encontraba en situación de indigente en dicha ciudad. De acuerdo con información aportada por su familia, el ahora fallecido era buscado desde 2018, después de que se fue de su vivienda en Huatabampo y no se volvió a saber de él.

La ficha de Celso Antonio Humo Valenzuela

Por su parte, el cuerpo de Jesús Guadalupe fue hallado el pasado miércoles 21 de septiembre en la capilla de la Santa Muerte ubicada sobre la Carretera Internacional, en Nogales. Y aunque permaneció como desconocido por un tiempo, finalmente fue identificado por sus parientes. Esta persona se encontraba extraviada desde el sábado 17 de septiembre de 2022 en la misma ciudad fronteriza.

La ficha de Jesús Guadalupe Mendoza Rivas

Para finalizar, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme encontró en días pasados el cuerpo de César Abraham abandonado en un predio baldío a las afueras de Ciudad Obregón. Fue su madre, la señora Cristina Duarte, quien confirmó que los restos pertenecían a su joven hijo desaparecido el 14 de julio de 2021, en el ejido Francisco Javier Mina, también conocido como Campo 60.

Hoy le toca a usted doña cristina, hoy dios le da la dicha de tener a su pedazo de corazón que le hacia falta, después de tanto aferrarse a buscarlo ya lo tiene de regreso, no como hubiera querido, nadie queremos encontrarlos así, pero ya no tendrá la incertidumbre de no saber dónde está. Guerreras Buscadoras Cajeme, su familia, estamos con usted", escribió en redes sociales la agrupación.