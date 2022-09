VIDEO: Voraz siniestro desata pánico y moviliza a las autoridades en CDMX; hay 150 afectados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado lunes en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que se reportara un voraz siniestro en un edificio de la colonia Roma, el cual provocó la movilización de las autoridades y el desalojo de 150 personas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridos por este incidente.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por siniestro en CDMX. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la noche del lunes 26 de septiembre del 2022, alrededor de las 22:00 horas, en un edificio ubicado en las calles Insurgentes Sur y Medellín, en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Se detalló que, a las través del Servicio de Emergencias 911, se reportó que el fuego comenzó a salir de un departamento, por lo que las autoridades se movilizaron a la brevedad.

Se hicieron presentes agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), personal de Protección Civil, elementos del heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y unidades médicas móviles para atender a los posibles lesionados. Una de las primeras acciones fue poner a la gente a salvo, por lo que 150 personas fueron desalojadas del inmueble en lo que se sofocaban las llamas.

Luego de labores de una hora, aproximadamente, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, las autoridades informaron que el fuego ya estaba controlado y que ya se habían iniciado las labores de enfriamiento y remoción de escombros. Asimismo, se dijo que este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales, por fortuna. No obstante, aún no se tiene un reporte oficial de la causa del siniestro que asustó a los capitalinos.

