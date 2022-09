CDMX: Aumentan los robos en Coyoacán: Cristalazos, asaltos predominan en la alcaldía

Ciudad de México.- Los vecinos de Coyoacán viven un infierno entre fiestas, balaceras y robos, pues, no solo son los antros ubicados en el centro de la demarcación que no respetan los niveles de decibeles aprobados o las balaceras registradas en los últimos meses, incluso el robo de autopartes. Ahora, son los llamados cristalazos, ya que al parecer se ha convertido en moda entre los amantes de lo ajeno romper los vidrios de un auto para robar las pertenencias del dueño.

A pesar de que la alcaldía Coyoacán ha implementado operativos de seguridad en la zona, el índice de robos a transeúntes y vehículos se mantiene, es el caso de una víctima a la que le robaron su computadora después de romper el cristal de su automóvil, quien en un video compartido en redes sociales hizo una denuncia, además señaló que los estacionamientos están llenos y obligan a la ciudadanía a dejar sus automóviles en las calles.

Las principales zonas en donde se registran este tipo de acciones son en las calles aledañas al Jardín Hidalgo, cerca de los Viveros de Coyoacán y sobre avenida Taxqueña. En ese marco, la población se ha manifestado para exigir a las autoridades no solo de la demarcación, sino también de la Ciudad de Mexico implementar una estrategia efectiva para detener este tipo de delitos, pues, consideran que su patrimonio está en peligro.

“Estamos aquí en Coyoacán y alguien se metió a robar mi coche, hijos de su.. ¡Ay qué coraje!, reventó el vidrio de aquí, está reventado. No sé que se hayan robado, no he revisado bien, pero reventaron el vidrio de mi ventana”, lamentó la víctima.