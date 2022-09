VIDEO: En redes, Policía de Transitó de la CDMX denuncia a su jefe por agresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales se ha hecho viral ella testimonio de un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dependencia encabezada por Omar garcía Harfuch en donde la uniformada denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de su superior, algo que no solo ha sido motivo de discusión en redes, sino que además sacó a colación otros abusos al interior de este órgano.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, quien se identifico como Tania T, ha estado en la SSC desde hace cinco años y pertenece a la Zona Vial V de la Policía de Tránsito de la urbe, la cual s encuentra en la alcaldía Azcapotzalco. La denunciante asegura que Erik García Arredondo, quien funge como subsector Central de la dependencia, abusó de ella y hasta le reafirmaba que quería que ella fuera su pareja sentimental.

"El director Erik García Arredondo abusó de mí sexualmente, laboralmente, de mí y de mis compañeros de sector. En una ocasión, saliendo de trabajar junto con unos compañeros, pasamos a un área recreativa. Entonces a la hora de estar yo cambiándome para retirarme a mi domicilio, el director pues entra y me toca sin consentimiento", declara la oficial.

Aunque no se muestra su rostro, la cámara sólo se enfoca en sus manos, las cuales dejan ver evidente nerviosismo; cabe señalar que además se muestra su número de placa y su identificación en el uniforme de la dependencia, por lo que se ha cotejado que sí pertenece a la SSC y que esto podría no resultar en un montaje. Al momento, el titular de la SSC o la Fiscalía capitalina no se han pronunciado por este vido vial.

El testimonio primero fue subido a la plataforma TikTok, específicamente en la cuenta del usuario @t4nya.tr3jo, mismo que ya no aparece pues se presume pudo haber sido eliminado. Este testimonio fue rescatado por internautas quienes lo han difundido a través de plataformas como Twitter o Facebook y por lo que se ha pedido analizar la veracidad del relato, pues de haber ocurrido como la agente indica, sería necesario abrir una carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna