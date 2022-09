Desaparecen dos hermanitos en Guaymas; se fueron con su padre y no regresaron a casa

Guaymas, Sonora.- Una desesperada familia solicita el apoyo de la población para dar con el paradero de dos hermanos menores de edad que se encuentran en calidad de desaparecidos en Guaymas, Sonora. Se trata de Michelle Tovar Herbert, de 11 años y Felipe Emiliano Tovar Herbert, de 7, quienes son buscados por sus familiares.

De acuerdo con los primeros informes, el día de ayer sábado 3 de agosto, el padre de los niños, Felipe de Jesús Tovar Gómez, los recogió alrededor de las 10:00 horas de su domicilio por motivo de convivencia (estipulado por un juez, de 10:00 a 19:00 horas, del mismo día). Desde entonces nada se ha vuelto a saber de los pequeños.

La madre de los jóvenes no tardó en acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora para reportarlos como desaparecidos. Asimismo, difundió en redes sociales una ficha de búsqueda donde pide la colaboración ciudadana llamando a la línea emergencias 911 para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlos.

Por medio de su cuenta de Facebook, Helena, tía de los niños extraviados compartió un mensaje en el que expresa su enorme preocupación por esta situación y aseguró que el padre, Felipe de Jesús, no regresó a sus hijos al hogar materno como de costumbre y además, dejó de contestar las llamadas a su teléfono celular:

Le pedimos a la comunidad nos ayude a localizar a mis dos sobrinos menores de edad, Regina Michelle de 11 años de edad y Felipe Emiliano, de 7 años. Seguimos en la espera, no contesta llamadas, no sabemos dónde los tiene. No se sabe nada de ellos. Ya se hizo la denuncia correspondiente, solo esperamos llegar a más personas y saber si alguien tiene alguna información que nos pueda ayudar a encontrarlos", se lee en la publicación.