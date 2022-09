Código Rojo en Cajeme: Tras balacera en una vivienda, autoridades encuentran una granada

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Momentos de terror y angustia se vivieron la noche del pasado lunes, en el poblado de Cócorit, en Cajeme, Sonora, luego de que se desatara una agresión armada, la cual por fortuna no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar; no obstante, en el sitio del ataque, las autoridades que activaron el Código Rojo encontraron una granada, la cual no explotó.

De acuerdo con los primeros informes, los violentos hechos se desataron la noche del 5 de septiembre del 2022, alrededor de las 20:40 horas, tiempo local, a las afueras de una vivienda ubicada en el barrio 'La Bomba', en Cócorit, Cajeme. Se detalló que un comando armado irrumpió en la colonia Campestre, y sin mediar palabra abrió fuego contra un inmueble; después los sicarios lanzaron un aparato explosivo tipo granada.

De inmediato, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). Tras encontrar indicios balísticos en la escena del crimen y ubicar el explosivo, el cual no detonó en ningún momento, acordonaron el área y solicitaron apoyo a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

En un momento se habló de un posible homicidio contra un masculino, sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades, quienes señalaron que esta balacera no dejó heridos ni víctimas mortales que atender o levantar. En tanto, militares del Ejército mexicano se hicieron presentes para asegurar la granada con los protocolos correspondientes; se informó que en la calle estaban regados casquillos percutidos que pertenecerían a fusiles de alto poder de los llamados AR-15, calibre .223 milímetros.

A la fecha de publicación de esta nota, no hay información sobre detenidos.

