Estaba hospitalizado: Hallan al presunto autor del asesinato de Valentina, joven de 17 años

Juriquilla, Querétaro.- Este martes 6 de septiembre se confirmó que el presunto homicida de Valentina, una menor de 17 años, fue localizado y se encuentra bajo vigilancia en un hospital de la comunidad de Juriquilla, debido a que tiene lesiones, además de que está en proceso la orden de aprehensión en su contra, señaló el fiscal del estado, Alejandro Echeverría Cornejo.

Presuntamente el joven identificado como Luis F., que de acuerdo con testigos es la expareja, apuñaló a la menor de edad al interior de una vivienda, para minutos después huir del lugar. Valentina fue encontrada sin vida en una privada de la calle Pino Suárez en el centro de la capital queretana, la tarde de ayer lunes, aparentemente por una de sus compañeras de casa.

Estamos trabajando en la conclusión de algunos dictámenes periciales que son importantes y determinantes para solicitar o integrar una carpeta de investigación y a su vez solicitar la orden de aprehensión al juez, en el transcurso del día estaremos solicitándola", explicó Echeverría Cornejo.

Como primeros respondientes acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro luego de que ingresara una llamada a la línea de emergencias por una presunta riña. Al lugar de los hechos también llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes siguiendo el protocolo de género.

En entrevista, Echeverría Cornejo confirmó que el sospechoso está internado en un centro médico particular donde existe vigilancia con la finalidad de que no se dé a la fuga. Se cree que durante la madrugada de este martes, Luis F. fue trasladado por su familia a la clínica ubicada en Juriquilla, para que fuera atendido por heridas en el cuello y en una mano, producidas por un objeto cortante.

El hospital donde fue internado el presunto asesino

"Presenta algunas lesiones, eso no lo podemos determinar hasta que no lo certifique el médico, no puedo adelantar nada", puntualizó. Además, el fiscal aseguró que la investigación está siendo llevada como un caso de feminicidio.

