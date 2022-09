Se busca: Fiscalía de la CDMX fija en 1mdp la recompensa por director de obra del Colegio Rébsamen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A días de conmemorarse el quinto aniversario del terremoto del 19 de septiembre del 2017, el cual tuvo epicentro en los Estados de Puebla y Morelos, mismo que dejó grandes afectaciones en los estados del centro del país, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió a través de sus redes sociales una tarjeta informativa en donde detalla que como recompensa se entregará un millón de pesos a quien aporte información útil referente al paradero del director de obra del Colegio Rébsamen.

Foto: Twitter @LuisArm28147370

El citado centro educativo colapsó durante el movimiento telúrico de 7.1 grados en donde un total de 19 niños y siete adultos perdieron la vida, evento por el cual se busca hacer responsable a Francisco Arturo Pérez Rodríguez quien fungió como Director Responsable de Obra (DRO) y quien fue declarado culpable por el delito de homicidio doloso en agravio de los menores de edad y los docentes el pasado 29 de junio del 2021 luego que se llevara a cabo un juicio oral como parte de las indagatorias para esclarecer los hechos.

Cabe destacar que el antes mencionado, a quien se señaló desde 2018, nunca se presentó a emitir declaración alguna pese a que fue citado por las autoridades, por lo cual se calificó como prófugo de la justicia y por ello, el dinero ofrecido por la fiscalía busca que además de conocer su paradero, se permita realizar la respectiva detención. "Si dos o más personas proporcionas la información a que se refiere el Artículo 2 del presente acuerdo, y su veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien le hubiere aportado primero", remarca la misiva.

Foto: Fiscalía CDMX

Esta no es la primer recompensa que se ofrece por el paradero de Pérez Rodríguez pues en 2020 se difundió una tarjeta informativa donde resaltaba que la cantidad a pagar era de 500 mil pesos; no obstante, no se obtuvo información relevante y el recurso no fue entregado a ningún ciudadano. A dos años de la primer oferta, la cantidad de ha duplicado en espera de poder dar con su detención, en especial en el marco del aniversario de este lamentable siniestro.

Además de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, otra de las personas imputadas fue Mónica 'N', mejor conocida como 'Miss Mony' quien funge como dueña del colegio que colapsó durante el sismo, persona a quien las autoridades capitalinas determinaron dar cinco años más a su condena dejándola en un total de 36 años y cuatro meses más la multa de casi 143 mil pesos, pues luego de entregar pruebas en su contra, se determinó aumentar el grado de culpabilidad de la antes mencionada pues permitió que el colegio se construyera a base de irregularidades.

Foto: Twitter @FiscalíaCDMX

Fuente: Tribuna