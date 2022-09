Sonora: Secuestradores liberan a empresario tras recibir miles de pesos; FGJE investiga

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado lunes 5 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de secuestro en agravio de un empresario, hechos desatados en inmediaciones del municipio de Hermosillo. Cabe destacar que la víctima fue puesta en libertad luego de que su familia pagara un rescate superior a los 200 mil pesos mexicanos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la FGJE informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el secuestro exprés de un dueño de una cadena de taquerías en Hermosillo; los hechos, según el documento de la dependencia coordinada por Claudia Indira Contreras Córdova, ocurrieron el domingo 4 de septiembre. La Fiscalía señala que el afectado no tuvo daños físicos durante la privación ilegal de su libertad.

FGJE Sonora investiga sobre el secuestro de un empresario ocurrido en Hermosillo. Foto: Twitter

Sobre el día de la privación ilegal de la libertad de la víctima, la Fiscalía Estatal declara que "fueron dos los sujetos agresores quienes llegaron a pie a la propiedad, lo amagaron con armas cortas y le propinaron un golpe, y utilizando el mismo vehículo de la víctima, lo llevaron a un sitio donde lo mantuvieron cautivo". Al final, fueron familiares del afectado quienes decidieron pagar los 236 mil pesos en efectivo para que el empresario fuera liberado.

Al respecto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño aseveró que en la entidad estos casos son aislados y no existe razón para que la población en general se preocupe.

El día de hoy en la Mesa Estatal de Seguridad se vio el tema, estamos dándole seguimiento a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado y para no incurrir en violaciones al debido proceso, recomendaría que la Fiscalía emitiera una posición, vamos a hablar con la fiscal, espero que le haga sentido. Creo que no hay un motivo mayor de preocupación, vamos a esperar la información y estoy seguro que no habrá motivo para una preocupación", expuso el gobernados estatal.