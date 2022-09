Unidad de pasajeros en CDMX vuelca en calles de Coyoacán; deja un saldo de 7 heridos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 6 de septiembre, elementos de emergencia de la capital mexicana recibieron el reporte de un accidente en calles de la alcaldía Coyoacán debido a que una unidad de transporte público, conocida como 'combi', había volcado mientras transitaba sobre la Avenida Aztecas al Sur a la altura de Nezahualpilli, evento que requirió una fuerte movilización de parte de los miembros de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Información arrojada por el Centro de Orientación Vial, el cual pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos sucedieron en punto de las 06:40 horas y previo a quedar volcada, la unidad había sufrido un choque, lo que provocó que un gran número de usuarios resultara con lesiones y por lo que tuvieron que recibir primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Testigos narraron que un automóvil particular que circulaba por la misma alcaldía, no respetó las señales de tránsito y justo al legar al cruce con la Avenida Aztecas, el semáforo marcó alto, mismo que éste no respetó y ello provocó que la unidad de transporte público terminara impactando, evento que a su vez llevó a la pesada unidad a volcar y ser atendida por el Heroico Cuerpo de Bomberos quienes trabajan para limpiar la cinta asfáltica.

Las calles Rey Tepálcatzin y Rey Toplilzin, ubicadas en la misma demarcación al sur de la capital, fueron las más afectadas ya que presentaron embotellamientos viales, pues además del Cuerpo de Bomberos y varias ambulancias del ERUM, elementos de la SSC levantaban el reporte, lo que provocó que la circulación fuera limitada. Se informó que luego de 40 minutos después de los hechos, la 'combi' quedó sobre sus ejes aunque permanece en el sitio ya que será necesario abrir una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

