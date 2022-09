Liberan al 'Rey de la Piedra', uno de los más buscados en CDMX, por falta de pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el pasado 31 de agosto cuando se informó de la detención de Alberto Batlea, uno de los criminales más buscados por las autoridades, es conocido por sus sobrenombres 'Heisenberg', 'El Beto', 'El Batlia’ o, el más conocido, 'El rey de la Piedra', se presume como el principal abastecedor de células criminales como La Unión de Tepito, El Cártel de Tláhuac o Los Rodolfos, sólo por mencionar algunos.

El detenido era el encargado de contratar a 'cocineros' para fabricar droga sintética, misma que tenía como destino las principales células delictivas de la capital mexicana. Sin embargo, fuentes señalaron al diario Milenio que Alberto Batlea, un ex elemento de la policía judicial quien perteneció a la célula delictiva identificada como 'Los Macario' o 'Los Lecumberri', fue puesto en libertad en el Reclusorio Norte.

Lo anterior, después de que un juez de control dictó la no vinculación a proceso, luego de que el impartidor de justicia determinó que no hubo datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer el lugar en el que se llevó a cabo el hallazgo de los supuestos indicios en su contra, derivado de ello, la autoridad decidió no iniciar proceso penal contra el llamado 'Rey de la Piedra' quien es acusado de delitos contra la salud.

El juez del Reclusorio Norte también dio libertad con la no vinculación a proceso a José Edgar 'N' y Sara 'N', quienes también son integrantes de la banda delictiva de Los Macario o Los Lecumberri, quienes fueron detenidos el miércoles pasado en la alcaldía Iztapalapa. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México lo acusó de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y cohecho.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, 'El Rey de la Piedra' perteneció a la extinta Policía Judicial de la Procuraduría del Distrito Federal entre 1995 y el año 2000. Su captura se realizó durante un cateo efectuado en la alcaldía Iztapalapa por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en respuesta a denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia en la Tercera Cerrada de Técnicos y Manuales, colonia Lomas Estrella Segunda Sección.

Ahí, los elementos de la policía capturaron a tres personas y aseguraron más de 100 bolsas de vegetal verde similar a la marihuana, una bolsa con sustancia sólida cristalina y otra con sustancia sólida blanca, al parecer cocaína, así como un arma de fuego larga, un cargador con cuatro cartuchos útiles, tres camionetas de lujo, un mono cara blanca y un perro Bulldog francés. La Fiscalía no se ha pronunciado al respecto de la detención.

Fuente: Tribuna