Insólito: Usuario del Metro desciende a las vías para rescatar a un 'perrito' y termina detenido

Ciudad de México.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México es uno de los medios de transporte público más usados tanto por los resientes de la capital como por los habitantes de la zona conurbada que por diversos motivos se ven orillados a viajar y, aunque éste suele funcionar sin problemas graves, este viernes 9 de septiembre se reportó que la Línea 4, al cual corre de Santa Anita a Martín Carrera tuvo que detener operaciones debido a que se rescató a un perro y a un usuario.

Lo anterior ocurrió específicamente en la estación Jamaica la cual converge con la Línea 9 que viene de Pantitlán a Tacubaya, sitio donde un usuario observó que un can estaba en las vías y, en caso del paso del tren podría ser arrollado, motivo por el que no dudó en descender para ponerlo a salvo; sin embargo, el personal del Metro no lo tomó bien aún cuando con frecuencia también se dedican a resguardar a los animales que llegan a las instalaciones por diversos motivos.

Mediante una tarjeta informativa se reveló que la corriente tuvo que ser cortada en esta línea para evitar que, tanto el perro como el usuario tuvieran afectaciones; esto fue lo que provocó que el servicio, el cual es uno de los más lentos de dicha la red de transportes demorara más, causando retrasos en el resto de los usuarios que esperaban en otras estaciones. Aunque en dicha tarjeta se reveló que tanto el animal como el usuario estaban bien, este 'héroe sin capa' fue llevado ante el Juzgado Cívico en calidad de detenido.

"Luego de ser valorado por Seguridad Industrial del organismo, la persona fue trasladada al Juzgado Cívico. El Metro recuerda que no está permitido el ingreso a las instalaciones con mascotas", dicta la misiva.

El Metro de la CDMX no especificó si el can en cuestión era mascota de la persona que fue detenida, ya que solo hizo énfasis en que, en caso de viajar con animales de compañía estas deben hacerlo a través de transportadoras especiales. Cabe recordad que este sistema de transporte cuenta con el Centro de Transferencia Canina (CTC), sitio al que llegan los perros que son rescatados de diversas estaciones y que, en caso de no ser reclamados por sus dueños, son puestos en adopción.

