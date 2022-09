Tenía 46 años y fue funcionario en el MP: Identifican a víctima mortal de balacera en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado jueves en inmediaciones de la colonia Cortinas, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que se reportara una agresión armada, la cual dejó un saldo de una víctima mortal, el cual ya fue identificado por las autoridades. Trascendió que el ahora occiso tenía 46 años y que fue funcionario del Ministerio Pública (MP).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La víctima fue llevada a un nosocomio en una patrulla de la Policía Municipal. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se dio la noche del 8 de septiembre, alrededor de las 20:15 horas, tiempo local, en la calle Jacinto López, también llamada 'la 300', y Zacatecas, en la colonia Cortinas, de Ciudad Obregón, Sonora. Trascendió que la víctima circulaba en un automotor Nissan March, cuando se le emparejó otro auto; de este un comando armado comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron efectivos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes confirmaron el tiroteo y llevaron al baleado a un nosocomio para que recibiera atención médica, Lamentablemente, este murió momentos después de ingresar al Hospital, debido a las severas lesiones que le fueron producidas por proyectil de arma de fuego.

Horas después, se confirmó que el ahora occiso respondía en vida al nombre de Dennis Ararat C., de 46 años de edad, y que fue secretario de Acuerdos de la Agencia del Ministerio Público Sector III, de Ciudad Obregón. No obstante, hasta ahora no se sabe si el motivo de su asesinato estaría relacionado con el cargo que tuvo. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) recaudó los indicios balísticos en la escena.

Fuente: Tribuna