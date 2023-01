Fatídico accidente queda en VIDEO: Motociclista sin casco viaja a exceso de velocidad y choca

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado lunes, luego de que en calles del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), se reportara un fatídico accidente vehicular, el cual dejó una víctima lesionada. Este hecho quedó grabado en video y se difundió en redes sociales, no obstante, se desconoce si las autoridades mexiquenses se movilizaron y socorrieron al afectado.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Se reportó un fuerte accidente en Ecatepec, Edomex. Foto: Twitter

De acuerdo con información del mismo clip, el siniestro ocurrió la tarde del pasado lunes 9 de enero del 2023, alrededor de las 13:41 horas, tiempo local, en una vialidad del fraccionamiento Las Américas en Ecatepec, Edomex. Las imágenes muestran cómo, en una calle amplia de dos sentidos, dividida por un camellón, un vehículo particular color blanco sale de una casa; en un momento, procede a acelerar para seguir con su ruta, pues no hay semáforo.

No obstante, cuando está cruzando la calle, aparece, de repente y sin avisar, un joven a bordo de una motocicleta. Este no llevaba puesto el casco de seguridad y viajaba a exceso de velocidad, por lo que no puede frenar y termina impactándose contra el automotor blanco; el choque provocó que saliera disparado por arriba del automóvil, girara dos veces en el aire, y finalmente cayera en el pavimento.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Luego del accidente, el conductor del auto blanco avanza un poco, pero luego de percata de la gravedad de lo que ocurrió, por lo que se detiene y desciende para socorrer al motociclista. Se ve en las imágenes cómo se acerca para ver cómo se encuentra. Momentos después vuelve a su auto y lo mueve, pero ahí se detiene la grabación y se desconoce qué ocurrió después. Tampoco ha trascendido información sobre el estado de salud de la víctima, ni si fue llevada a un nosocomio.

Fuente: Tribuna