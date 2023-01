(VIDEO) "Me metió el pe... a la boca": En fiesta infantil, joven de 13 años abusa de un niño

Nuevo León, México.- A través de un video publicado en Instagram, la madre de un niño de cinco años denunció el abuso sexual que vivió su hijo por parte de un adolescente de 13 años, empleado de un salón de fiestas ubicado en la colonia La Encomienda, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Si bien denunciaron estos hechos ante las autoridades, debido a la edad de los involucrados no hay castigo severo.

De acuerdo con lo narrado por una mujer que se identificó como Ivonne Quintanilla, creadora de contenido que vive en el estado de NL, fu el noviembre del 2022 cuando ella y sus hijos acudieron a una fiesta infantil que se realizó en un salón de una plaza comercial en Escobedo. Dijo que dejó solo a su hijo de 5 años por unos minutos, en lo que atendía al otro; no obstante, cuando lo encontró se percató de un cambio en su actitud y hasta en su mirada. Ivonne le preguntó a su hijo qué ocurría y este me dijo que uno de los trabajadores del salón "había metido su pene en su boca", declaración que dejó en shock a la influencer.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Mujer denuncia abuso sexual a su hijo. Foto: Instagram

Voy y me acercó y veo a Marcelo [su hijo] como algo inquieto, algo diferente, su mirada como perdida, salgo y me dice: 'mamá, el muchacho me metió el pene a la boca'. Yo me nublé, me bloquee, entré en shock, se los juro solamente escuchaba nada a mi alrededor, mi vista nublada, no coordinaba, solamente traté de agarrar a mis hijos", cuenta con lágrimas en los ojos la mujer.