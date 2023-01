Enero 2023 inicia violento: Con homicidios, apunta a ser el peor en la historia de Cajeme

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Poco antes de las 5 de la tarde del pasado martes 10 de enero, la calle Quintana Roo estaba inmersa en la cotidianeidad de siempre, minutos bastaron para que disparos de alto calibre protagonizados por dos vehículos convirtieran el lugar en un escenario más de la guerra que se mantiene vigente en Cajeme, la cual a menos de 15 días del 2023 ya ha cobrado 25 víctimas.

Quienes estuvieron presentes en el ataque, y vieron cómo los sujetos armados descendieron del vehículo para atacar nuevamente a su víctima, pueden asegurar que las cifras felices que presenta el gobierno no son la realidad de lo que vive el municipio. Para mayor tristeza de Cajeme es que no fue la única balacera de aquel día, sino la tercera de cinco que dejaron un saldo de 3 víctimas mortales.

Los datos del recuento periodístico, el que se hace con la cobertura del hecho día a día, registran que estadísticamente enero es un mes más violento que de costumbre, sin embargo en 2023 lo ha sido todavía más. En los primeros 10 días de 2021 se registraron 24 víctimas de las cuales 20 fueron baleadas, 3 fueron cuerpos encontrados y la última fue una osamenta.

En los mismos días pero de 2022 fueron 23 víctimas, de las cuales 18, fueron hombres baleados, 4 fueron cuerpos encontrados, entre ellos el de una mujer, y se encontró otro más calcinado. Para 2023, en ese mismo periodo, ya se registran 25 víctimas, de las cuales 5 son mujeres. 17 personas murieron baleadas y 8 cuerpos más fueron encontrados con signos de violencia.

Las cifras y los propios hechos rompen el discurso oficial del Gobierno Estatal, quien presumía, en su primera conferencia de prensa del 2023, una baja considerable en el número de homicidios dolosos. “En Cajeme se redujo 17.1% la incidencia delictiva, al tener 122 muertes violentas menos”, señalaron el pasado 3 de enero.

Mujeres, el blanco

Las cifras también indican que ha sido un inicio de año particularmente violento para la mujer, pues por cada 5 víctimas al menos una es mujer. Pero ante los hechos, las autoridades han preferido revictimizar; el pasado lunes el secretario de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández, sostuvo que la mayor parte de las víctimas se encuentran presuntamente implicadas con la delincuencia.

Hay personas del sexo femenino que han estado participando, siendo de alguna u otra forma vinculadas con estas actividades delictivas. Se presume que la mayoría de las víctimas son generalmente consumidoras de droga, ya la Fiscalía determina qué participación han tenido estas personas”, afirmó Hernández.

El alcalde, Javier Lamarque Cano, hizo una declaración similar: “quiero ser muy enfático en decir que no se pueden perseguir en un inicio todos los asesinatos de mujeres como feminicidios, pues hasta que no lo defina la Fiscalía no podremos saber si se trata de un feminicidio o de un homicidio vinculado con el tráfico o consumo de drogas”.

Las declaraciones no han sido vistas con buenos ojos por los grupos feministas que aseguran que revictimizar evidencia que no se cuenta con un plan concreto.

Como si el clasificar este tipo de homicidios de mujeres de esa forma no tuviera que ver con la carencia de estrategia, ya que en vez de hablar de las acciones que realizan para acabar con los asesinatos en general, evaden la responsabilidad que tienen de dar cuenta de la emergencia en la que nos encontramos”, sostiene Leticia Burgos Ochoa, fundadora de la Red Feminista Sonorense.

Enero violento

En enero de 2020 el municipio registró únicamente 27 homicidios dolosos en todo el mes, en aquel año la cifra fue calificada como una barbaridad, considerando que tres años después en solamente 10 días ya casi se rebasa el número no puede decirse que el panorama sea prometedor.

Según datos del Semáforo Delictivo, enero de 2021 cerró con 54 homicidios dolosos y 2022 con 48, por lo que con este repunte se esperaría que 2023 termine con cifras similares o incluso mayores.

