Lujo tras las rejas: Filtran FOTOS de Emma Coronel tras rumores de salir de la cárcel antes de tiempo

Ciudad de México.- Luego de haberse llevado a cabo un juicio en su contra por delitos como lavado de dinero y tráfico de drogas, Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, fue condenada a tres años de cárcel, condena que de inicio se especulaba en 30 años por los crímenes antes mencionados; sin embargo, la externa de belleza y modelo, argumentó que con el capo mexicano en la cárcel y ahora ella, se preocupaba por la integridad y cuidado de sus dos hijas, motivo por el cual su sentencia se redujo y ahora se sabe, podría ser todavía más corta llevándola a recuperar su libertad.

No obstante, mientras se define si sí sale en las siguientes semanas, recientemente se filtraron algunas de sus fotografías al interior de la cárcel de baja seguridad en Colorado donde está presa, mismas que muestran que vive con lujos ya que cuenta con accesorios de marca que, en teoría, no debería portar siendo parte del sistema penitenciario de Estados Unidos.

En las fotografías se muestra a la esposa del 'Chapo' usar unos lentes en color blanco de la marca Under Armou mientras que en la mano izquierda tiene un reloj que incluso luce como un smartwatch. Cabe destacar que no se conoce la fecha en que las imágenes se tomaron, al tiempo que también se desconoce la identidad de la persona que posa con ella; no obstante, las instantáneas salieron a la luz en el marco en que el hijo de su esposo, Ovidio Guzmán alias 'El Ratón', fue detenido tras un operativo especial de parte de las autoridades federales.

Esta no es la primera vez que se filtran imágenes de Emma Coronel en el proceso en que fue sentenciada, ya que a solo tres meses de haber sido detenido, se difundió na imagen donde se observaba a la antes secada en una videollamada desde la cárcel, fotografía que se publicó en Instagram en una de las cuentas vinculadas a ella y donde a la vez se presumió que contaba con varios beneficios al interior del penal.

La sentencia que ahora Emma Coronel deberá cumplir ya no es de 35 meses, sino que la Agencia Federal de Prisiones publico que ahora serán 31 meses, lo que representa que podría obtener su libertad antes de lo previsto y con ello, reunirse de nueva cuenta con su familia. Considerando la nueva sentencia, la fecha en la que estará libre otra vez será el próximo mes de Febrero y ya no el 13 de septiembre del 2023.

