A salvo, 2 de los 3 periodistas plagiados y encadenados en Guerreo; por esto se los llevaron

Chilpancingo, Guerrero.- Ejercer el periodismo en México se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del país, especialmente porque durante el 2022 el saldo de comunicadores asesinados fue de 17 y para este 2023 los ataques contra los mismos no cesan; ejemplo de ello fue el caso de Fernando Moreno Villegas, Alan García Aguilar y Jesús Pintor Alegre quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 27 de diciembre y tras ello, el día 7 de enero se difundió un video donde dos de ellos aparecían encadenados preocupando así a organizaciones por su integridad.

En dicho material se aprecia a Fernando Moreno y Alan García, ambos colaboradores del sitio Escenario Calentano donde los presuntos captores escribieron: "Para que vean que tarde o temprano damos con los cule… y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su pagina este video". Por tal motivo, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerreo se pronunció al respecto y aseguró que se mantendría comunicación con las autoridades, al tiempo que se daría asesoría jurídica a los familiares de los periodistas de la zona de Tierra Caliente desaparecidos.

Advertencia, el materia gráfico contiene imágenes sensibles y por ello, se pide discreción.

Luego de la difusión de estas imágenes, se confirmó que la madrugada de este jueves 12 de enero, Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno Villegas aparecieron con vida e incluso el portal La Crítica de la Región Guerrero publicó a través de las redes sociales un video donde se muestra a los antes mencionados dar una declaración breve respecto a lo sucedido.

Pintor remarca que un grupo de encapuchados los había secuestrado tras una presunta confusión pues los habían señalado como administradles de la página del portal para el que se desempeñan. "Nos liberaron después de varios días de estar cautivos, no sé en qué ubicación (...) Fui acusado de ser editor o administrador de la página, una cuestión falsa y finalmente decidieron liberarnos", dice.

En tanto, Fernado Moreno aclara que en su caso, no se desempeña como periodista y su profesión es la de químico biólogo, por lo que también se había tratado de una confusión por la cual pudo haber sido privado de su libertad. "No vi nada, solo me dijeron súbete, yo con los ojo vendados iba haciendo mi lucha, desconozco a donde nos llevaron (…) Yo quiero repetirles, no soy periodista", remarca en el video donde se muestra a ambos estar a salvo.

Tras esta liberación, las autoridades del estado no han emitido algún pronunciamiento; sin embargo, se desconoce el paradero de Alan García quien es señalado como administrador del portal por el cual se dieron estos secuestros. "Perdonen estoy muy emocionado, estoy todavía desubicado por esto que acaba de suceder", dice visiblemente afectado Jesús Pintor Alegre.

