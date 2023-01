Impactante VIDEO: Taxista embiste a un grupo de transeúntes en calles de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tanto los conductores como los peatones tenemos la obligación de estar alerta en cualquier momento, ya que nunca se sabe cuándo puede ocurrir un accidente, por lo que si estamos muy pendientes podemos tratar de reaccionar de la mejor manera posible para evitarlo o bien, evitar salir lastimado; algo que desafortunadamente no le pasó a este grupo de personas que terminó por ser embestidos por un taxi de la CDMX.

A través de las redes sociales se ha hecho viral el momento exacto en que el conductor de una unidad de transporte capitalino pierde el control y, aunque esto ya supone un asunto serio, desafortunadamente no puede impedir atropellar al grupo de personas que se encontraba delante de él los cuales, al no estar atentos no pueden quitarse a tiempo para evitar la colisión

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron la noche del pasado viernes 13 de enero sobre la Avenida Guanábana y Uvas en la colonia Xalpa de la alcaldía Iztapalapa, lugar donde sucede el accidente en el que resultaron involucradas cinco personas, de las que se supo, tres de ellas resultaron ilesas pero no el resto. Cabe destacar que todos ellos caminaban sobre la cinta asfáltica y no sobre la acera.

Los ciudadanos caminaban en sentido contrario a la circulación; no obstante, la avenida presentaba una inclinación que, aunada a la pérdida del control del vehículo, terminó en un fuerte impacto del que no se sabe cuál es el estado actual de los lesionados, ya que únicamente se dijo, uno resultó gravemente herido y por ello, terminó siendo remitido a un hospital cercano.

Como se aprecia en el video, el taxi a su vez terminó por impactar con otras unidades por lo que al final el saldo fue de tres lesionados, incluyendo el chofer del vehículo con cromática de la CDMX. Se espera que en las siguientes horas haya un reporte más detallado de este accidente que, luego de difundirse, ha servido para que se recuerde la importancia no solo de usar las banquetas, sino también d estar pendientes del camino como lo mencionamos anteriormente.

Fuente: Tribuna