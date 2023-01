Madrugada sangrienta en Sonora: En plena calle, sicarios matan a balazos a joven de 22 años

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada del pasado sábado en inmediaciones del pueblo de Pótam, en el municipio sonorense de Guaymas, luego de que se reportara una agresión armada, la cual dejó una víctima . Si bien paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para socorrer al afectado, se informó que este murió debido a los múltiples balazos que recibió.



Un joven de 22 años fue asesinado en Pótam, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los reportes oficiales, la balacera ocurrió la madrugada del pasado sábado 14 de enero del 2023, poco después de las 02:50 horas, tiempo local, en plena vía pública, en la calle Barrio de Mérida, en el pueblo guaymense de Pótam, al sur de Sonora. Se detalló que la víctima fue interceptada por sicarios cuando caminaba por la vialidad referida; estos, sin mediar palabra, lo atacaron a balazos.

Luego de la agresión, los sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido, en tanto que la víctima quedó tirada en la calle. Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Guaymas, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También arribaron paramédicos, quienes revisaron al baleado.

No obstante, estos informaron que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con una manta azul. El perímetro quedó acordonado para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizara las diligencias correspondientes en la escena. Momentos después se confirmó que el hoy occiso respondía en vida al nombre de José Joel C.V., y que su edad era 22 años. Sobre el móvil del homicidio o la identidad de los gatilleros, aún no hay reporte.

