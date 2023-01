A sangre fría: Sicario irrumpe en barbería y dispara contra joven de 15 años hasta matarlo

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La noche del pasado sábado autoridades del estado de Nuevo León (NL), Monterrey, desplegaron un operativo en la colonia Francisco Villa luego de que se reportara una balacera al interior de un negocio con giro de barbería. Este hecho violento dejó una víctima mortal: un joven de solo 15 años de edad. Por su parte, el presunto homicida huyó de la escena sin dejar rastro.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Joven de 15 años es asesinado en una barbería. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 14 de enero del 2023, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en una barbershop ubicada en el cruce de las calles Nicolás Fernández y Rodolfo Fierro, en la colonia Francisco Villa, en la ciudad de Monterrey, NL. Se detalló que la víctima estaba al interior del negocio cuando fue sorprendido por un hombre armado.

El presunto gatillero, sin mediar palabra con la víctima, abrió fuego contra este en repetidas ocasiones hasta que finalmente logró tirarlo. Acto seguido, huyó hacia un rumbo desconocido. Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal y Estatal de Nuevo León, así como paramédicos de la Cruz Roja.

No obstante, los socorros informaron que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cadáver con una manta azul, tal como dicta el protocolo. El perímetro fue asegurado para la realización de las diligencias de ley, por parte de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE). La víctima, en tanto, no ha sido identificada por las autoridades.

Fuente: Tribuna