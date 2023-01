A días del 'Culiacanazo' y captura de Ovidio Guzmán, Joaquín 'El Chapo' Guzmán pide ayuda a AMLO

Ciudad de México.- El abogado del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, José Refugio Rodríguez informó que su cliente, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos (EU) por los delitos de narcotráfico, pidió ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para regresar a su país. Esto ocurre a días del 'Culiacanazo' y de la captura del hijo del narco, Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', en Culiacán, Sinaloa.

Ovidio Guzmán fue detenido en Culiacán, Sinaloa. Foto: Internet

Este martes 17 de enero del 2023, en una entrevista para Grupo Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leyva, José Refugio Rodríguez declaró que 'El Chapo', quien ya cumple su condena en la cárcel ADX Florence, ubicada en el estado de Colorado, es víctima de violencia psicológica, por lo que pide ayuda al mandatario mexicano para volver a su país natal. Entre los presuntos abusos que sufre el exlíder del Cártel de Sinaloa, dice su abogado, destacar que el capo no ha visto el Sol en los seis años que lleva encarcelado.

Asimismo, Guzmán Loera le ha informado a su abogado que solo ha recibido cinco visitas durante su condena, mientras que otros presos gozan del beneficio de manera mensual. Asimismo, al narcotraficante no se le permitiría comunicarse en español. Rodríguez agregó que, desde abril del 2022, a 'El Chapo' lo sacan a un 'corralito' de 2×2.5 metros una vez a la semana durante dos horas, y que no recibe la luz del Sol.

La comida es de pésima calidad. Nunca ha tenido visita de derechos humanos. No hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo se las sacaron para que no estuviera molestando [...] La situación de él se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda. Me pidió que pidiera una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador… Él se duele de un juicio que no fue apegado al proceso", declaró el defensor de 'El Chapo'.