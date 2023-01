(VIDEO) Tragedia: Joven transmite en vivo mientras maneja; causa accidente donde su amiga pierde la vida

Comparta este artículo

Matamoros, Tamaulipas.- Con frecuencia escuchamos la frase de "si tomas no manejes", misma con la que las autoridades han remarcado la importancia de no manipular vehículos motorizados cuando se está bajo el influjo del alcohol; no obstante, para una joven identificada como Michelle esto no pareció importarle pues además de haberse puesto tras el volante luego de haber ingerido bebidas alcohólicas, tuvo la nada atinada idea de transmitir en vivo a través de la red social Facebook para mostrar que tanto ella como su grupo de amigas pasaban una divertida noche.

Primeros reportes señalaron que la joven antes mencionada, se encontraba en compañía de un grupo de amigas debido a que era el cumpleaños de una de ellas; no obstante, mientras manejaba en presunto estado de ebriedad, al tiempo que realizaba la transmisión en vivo, terminó por causar un terrible accidente donde la unidad en la que viajaban volcó momentos después de haber atropellado a una transeúnte, accidente que dejó el saldo de una muerte y por lo menos dos personas heridas.

Los hechos tuvieron lugar sobre el Periférico Calixto Ayala en Matamoros, en el estado de Tamaulipas durante las primeras horas del sábado 14 de enero, lugar donde los cuerpos de emergencia arribaron para atender el siniestro. Una vez en el sitio, se confirmó que la mujer de 47 años de edad que había sido arroyada por Michelle y su grupo de amigas se encontraba en estado grave; sin embargo, Daisy, amiga de la conductora quien además celebrara su onomástico fue la persona que terminó por perder la vida.

Dado que se trataba de una transmisión en vivo publicada en la red social creada por Mark Zuckerberg, un fragmento se ha hecho viral en las redes sociales, material donde una de las acompañantes de la conductora le pide dejar el celular a un lado pues acababan de atropellar a alguien. Pese a la insistencia, Michelle sigue su camino hasta que momentos después terminan por volcar luego de haber chocado contra un árbol.

Los cuerpos de emergencia que llegaron al sitio se llevaron a la conductora a un hospital al igual que a otra joven que viajaba con ella a bordo de una camioneta de la marca Grand Cherokee. En tanto, la joven identificada como Daisy se supo, ya no contaba con signos vitales debido a que murió de manera instantánea; en cuanto a la transeúnte atropellada, se supo que también fue llevada a un hospital donde su estado de salud se reporta como grave. Testigos fueron los que pidieron ayuda a las autoridades a quienes les confirmaron que tres mujeres eran las que estaban involucradas en este suceso.

Ana Karen, como se identificó a la mujer que viajaba en la parte trasera de la camioneta, se reportó como ilesa pero por ahora no se sabe si también figuró como una de las detenidas por el incidente o solo lo hace Michelle, quien fue librada por las autoridades el pasado lunes 16 de enero luego que no se presentaran denuncias en su contra, motivo por el que con base a lo expuesto por la ley, se cumplieron solo 48 horas de arresto.

Fuente: Tribuna