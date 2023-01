Tras presuntamente haber abusado de un menor, vinculan a proceso a adolescente en NL

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El 11 de enero pasado, en redes sociales trascendió la clausura de un salón de fiestas infantil ubicado en el municipio de Escobedo, en el Estado de Nuevo Léon donde presuntamente un joven de 13 años de edad había abusado de un menor de cinco años, mientras ambos estaban en una celebración, evento por el cual la Fiscal de dicha entidad argumentó que el presunto responsable no podía ser detenido ya que las leyes impiden medidas de este tipo contra menores de 14 años de edad.

La madre del menor agredido expuso en redes sociales que el día en que sucedieron los hechos, su hijo le había manifestado que el adolescente había metido su miembro en la boca de éste, por lo cual mostraba gestos de asco. Aunque no pretendía hacer un escándalo durante la fiesta, la madre del joven señalado de abuso insisten que en realidad le habían metido los dedos en la boca al niño porque se estaba ahogando con un objeto. Pese a ello, levantó una denuncia y con ello, comenzaron las investigaciones al respecto.

Clausuran salón de fiestas infantiles en Escobedo

Tras la presión de la ciudadanía para impartir justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó este miércoles 18 de enero que, durante una audiencia se presentara pruebas para confirmar el abuso sexual contra el menor de edad por lo que el joven responsable fue vinculado a proceso e incluso, "ya cumple tratamiento psicológico, será investigado por delito Equiparable a la Violación y le fueron impuestas medidas cautelares de no acercarse y comunicarse con la víctima y sus padres".

El abuso cometido el pasado 18 de noviembre del 2022 llevó a que las autoridades locales clausuraran el recinto comercial denominado Kiddo's, mismo donde el menor afectado remarcó que tanto él como su agresor estaban al interior de una casita de juegos donde sucedió el abuso. "Entonces me acerco y veo a mi hijo como inquieto, diferente, con la mirada perdida, salgo y me dice 'Mamá, el muchacho me metió el pene a la boca'", explicó la mujer en un video que se hizo viral en redes sociales.

Al explicar el motivo por el cual el adolescente no podía ser detenido, las autoridades del Estado habían remarcado que recibiría tratamiento psicológico, al tiempo que la familia del menor afectado también contaba con apoyo psicológico y jurídico; no obstante, fue hasta este día cuando se confirmó la vinculación a proceso que se llevará en libertad con apego al artículo 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes donde se enmarca que no será aprehendido.

