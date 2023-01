Estos son los supuestos errores que cometió Ovidio Guzmán y que llevaron a su captura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 5 de enero del presente año, las autoridades mexicanas reportaron la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán quien acuílmete se encuentra preso en una cárcel de alta seguridad en Nueva York y, pese a que con esta captura se dijo, fue un duro golpe para el crimen organizado, específicamente para el Cártel del Pacífico, ahora se han enlistado los errores del hijo del exlíder del Cartel de Sinaloa que derivaron en su detención.

De acuerdo con el portal Ríodoce, encargado de difundir temas en torno a narcotráfico, 'El Ratón', como era conocido el líder de la célula criminal también identificada como 'Los Chapitos', uno de los primeros errores que cometió fue no haber considerado la fecha, pues al tratarse de fiestas por el fin de año, muchos criminales suelen reunirse con su familia, la tiempo que 'bajan la guardia', lo que permite que las autoridades puedan ejecutar operativos que derivan en su captura.

Cabe destacar que la misma publicación compartió hace algunos días videos donde se mostraba el interior de la casa de Olvido Guzmán donde se observaban muebles con motivos de 'Mickey Mouse', personé de Disney, los ue hizo pensar que e el inmueble llegaron a estar sus hijas a quien también expuso durante este operativo encabezado por el Ejército Mexicano y los miembros de la Guardia Nacional.

Otro de los errores que Ovidio cometió fue que, por el hecho de no saber de política, pasó por alto la visita de Joe Biden, presidente de Estados Unidos y la cual estaba programada días después. El periodista Ismael Bojórquez del portal antes mencionado resaltó que es muy común que previo a arribos de importantes personalidades de la política, éste ignoró que "Siempre que a México viene un alto funcionario de los Estados Unidos relacionado con la seguridad, el gobierno mexicano entrega una cabeza".

Otro de los errores que permitió su captura fue que se encontraba en su domicilio de Jesús María, localidad ubicada al norte de Culiacán, en el estado de Sinaloa cuenta solo con una entrada la cual también funciona como una única entrada. En ese sentido, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), remarcó que el operativo que derivó en la captura del capo de 32 años de edad llevó un total de seis meses de trabajo, mismos donde al notar la presencia de vehículos blindados en dicha comunidad, permitió delimitar el perímetro que llevó a localizar su residencia.

"Cuando la escolta de Ovidio y sus anillos de seguridad reaccionaron, ellos estaban adentro de la casa. Por eso las manchas de sangre en el patio y los cientos de cartuchos percutidos", dicta el portal.

Aunado a lo anterior, medios internacionales remarcaron que 'El Ratón' era uno de los capos que, a diferencia de otros criminales, gustaba de artículos de lujo y una vida llena de excentricidades, lo cual permitió que no pasara desapercibido pues mientras algunos miembros del crimen organizado mantienen un bajo perfil, en su caso esto no aplicó. Actualmente, Ovidio Guzmán se encuentra detenido en el penal del Altiplano, donde cuenta con máxima seguridad aunque ello no ha descartado la posibilidad de seguir operando pese a estar encarcelado.

