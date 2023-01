"Donde la tenían había más menores": Esto declaró María Ángela tras ser ubicada en un terreno baldío

Comparta este artículo

Nezahualcóyotl, Estado de México.- El pasado sábado 21 de enero, las autoridades capitalinas confirmaron que la joven de 16 años de edad identificada como María Ángela, quien desapareció mientras esperaba a su mamá en las inmediaciones de unos baños públicos ubicados en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX, haba sido encontrada con vida; no obstante, pocos detalles se sabían respecto a su ubicación, lo que fue motivo de exigir respuestas a las autoridades pues su desaparición fue calificada como un asunto "inexplicable" por la opinión pública.

Con el paso de las horas se supo que la joven había sido en contrata en un terreno baldío ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl atada de manos y pies; por este evento, las autoridades del municipio en cuestión se vieron orilladas a dar detalles respecto a la localización e la joven por la que incluso se realizaron diversos bloqueos en la capital mexicana exigiendo su localización con vida.

Este lunes 23 de enero, Vicente Ramírez quien funge como director de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, adelantó que la joven confirmó que en el sitio donde estuvo privada de su libertad, había otras menores de edad cautivas, lo que ha sido traducido por internautas como una red de trata de personas que debe ser localizado a la brevedad pues muchas vidas podían salvarse.

"Lo que ella dice es que desde allá de Indios Verdes se la llevan, de la Ciudad de México, y que ahí donde la tenían había más menores, no dice cuántas, no dice dónde, obviamente está desorientada. Lo que ella dice dentro de su temor, pues es que había más personas, niñas, jóvenes, mujeres donde ella estaba", destacó.

De acuerdo con el funcionario, María Ángela declaró que, mientras esperaba a su mamá, un grupo de personas se la llevó a la fuerza y una vez que llegó al sitio donde ubicó a más menores de edad, estuvo incomunicada. Tras tres días desparecida, la joven fue sacada de dicho sitio "desorientada y así la dejan", declaró el jefe de la policía, por lo que el siguiente paso será investigar hasta dar con la ubicación del lugar para esclarecer los hechos y sobre todo, dar con los responsables del rapto.

"Seguimos buscando para poder establecer si fue a bordo de qué transporte, vehículo, camioneta, lo que haya sido, pero hasta ahorita solamente posibilidades, no tenemos la seguridad, en ese espacio (donde la encontraron) no hay una cámara que dé hacia allá para poder decir mira aquí está el momento donde la dejan, no lo tenemos, pero sí algo que por horarios nos permita establecer qué vehículo pudo haber sido donde la trajeron".

Ramírez remarcó que Lugo que vecinos reportaran la presencia de la joven mujeres policías fueron las que arribaron a la avenida Carmelo Pérez y Avenida 12 localizadas en la colonia Las Águilas donde confirmaron que la persona encontrada en el terreno correspondía a la menor de edad reportada como desparecida. María Ángela estaba desnuda y envuelta en una bolsa de plástico, por lo que se procedió a darle atención de parte de los paramédicos quienes corroboraron su estado de salud.

"Estaba desorientada, no sabía dónde estaba, ni en qué calle, colonia y mucho menos en qué municipio, no sabemos si a causa de alguna sustancia que le hayan dado o suministrado, no lo sabemos, el tema prioritario era brindarle los primeros auxilios", remarcó el funcionario.

Se espera que con el avance de las investigaciones, no solo se de con el paradero del lugar donde la menor de edad estuvo cautiva, sino que a la vez se pueda tener más información respecto a las menores de edad que María Ángela dijo haber visto mientras estuvo s¡privada de su libertad. Por el momento, la joven de 16 años de edad fue entregada a la familia tras haber sido trasladada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

