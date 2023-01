Agresor de la saxofonista María Elena Ríos sigue en prisión, confirma AMLO: FGR atraería el caso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido el 9 de septiembre del 2019, y cuyo principal agresor, podría ser liberado en el estado de Oaxaca. El mandatario mexicano señaló que buscará actuar contra el juez responsable, ya que esta decisión en un intento de feminicidio es "una degradación de la justicia, un mal ejemplo".

El agresor de la saxofonista María Elena Ríos podría quedar en libertad. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este martes 24 de enero, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de México señaló que el caso de la posible liberación del agresor de la saxofonista María Elena Ríos, Juan Antonio V. C., se discutió en la reunión de seguridad de este día, previo a su conferencia matutina. Asimismo, confirmó que el autor intelectual del crimen sigue en prisión, y que se buscará que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

Ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido contra la saxofonista se vaya a su casa y allá continúa el juicio", mencionó AMLO como contexto.

[Juan Antonio, el agresor de María Elena Ríos] no ha salido de prisión, porque se está checando que se revise el asunto por la Fiscalía General se trata de una agresión extrema a un mujer, es un su intento de feminicidio, algo muy grave. Entonces yo creo que en estos días se va a tener la información. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esa libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa", agregó el presidente.

Finalmente, mencionó que dejar en libertad a esta clase de agresores "es un tremendo daño a la sociedad, una degradación de la justicia, un mal ejemplo", por lo que se buscará que la FGR atraiga el caso. AMLO dijo que no puede "ampliar más información, para que no vaya a ser usada en contra del proceso, que no lo vayan a usar como pretexto", pero que se buscará frenar la propuesta del juez de Control sobre el atacante de María Elena.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'