Tras intento de secuestro y amenaza de muerte, adolescente de 19 años escapa en la CDMX

Ciudad de México.- Esta tarde una joven de tan solo 19 años fue víctima de un intento de secuestro en calles de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor sería su expareja, identificado como Israel ‘N’ , quien intentó obligar a la mujer a subirse a su motocicleta, la cual, según la declaración de la víctima, chocaría para que ambos perdieran la vida.

Sin embargo, la adolescente logró solicitar auxilio a los automovilistas por la avenida Insurgentes Norte y Prolongación Guerrero, quienes acompañados por trabajadores de medios de comunicación la ayudaron a escapar del sujeto que pretendía llevársela por la fuerza. Fue así que la mujer logró escapar del sujeto que la había amenazado de muerte momentos antes, es por eso que tanto conductores como medios de comunicación se quedaron a proteger a la chica.

Momentos después y tras darse cuenta que había sido identificado, el hombre escapó del sitio. La joven fue traslada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), donde rendirá su declaración para que las autoridades puedan comenzar con las investigaciones pertinentes de este caso.

Intento de secuestro en la Cuauhtémoc, Foto: Especial

Valery ‘N’ relató la manera en que Israel ‘N’ intentó que la mujer regresara con el a pesar de la presencia de los medios de comunicación. Asimismo, aseguró que ya hay denuncias en contra de este sujeto, la cual se puede robustecer a feminicidio en grado de tentativa en contra del hombre de alrededor de 28 años. La mujer comentó que el hombre le quitó sus pertenencias y la obligó a subirse al vehículo, fue en ese momento cuando la amenazó de muerte.

“Yo me quise bajar, lo empecé a golpear. Me dijo que si no me quería morir con él, que la única manera… Me amenazó con matarme y con alejarme de mi familia”, dijo la joven.