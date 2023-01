De múltiples impactos de bala, desconocidos asesinan a Salvador al sur de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 27 de enero, al sur del municipio de Cajeme, Sonora, ocurrió el asesinato de una persona del sexo masculino, quien transitaba de forma tranquila por la vía pública cuando desconocidos lo interceptaron para dispararle en repetidas ocasiones para posteriormente huir sin dejar rastro alguno en los alrededores, por lo que no hubieron detenidos.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:10 horas, sobre las calles Puerto de Topolobampo y Coahuila, en la colonia México, en el ya mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización por parte de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes reaccionaron ante los reportes de detonaciones de arma de fuego, los cuales terminaron con la vida de un individuo.

Autoridades llegan al sitio

Trascendió que el ahora occiso respondía al nombre Salvador C. V., vecino del sector, quien desafortunadamente ya no respondió ante los primeros auxilios de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes al ver que ya no reaccionaba procedieron en retirarse, dejando todo el trabajo en manos de los especialistas forenses, quienes se encargaron de su resguardo.

Hasta el sitio de los hechos llegaron los agentes en activo de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron la zona todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) iniciara con las primeras indagatorias de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación, para su pronto esclarecimiento.

Por el momento, se conocer que el cuerpo del hombre ya fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en el municipio de Cajeme, donde le realizarán su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones de las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna