Autoridades del Estado de México evitan pago de 600 MDP por extorsiones en 2022

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS) informó sobre el trabajo realizado durante 2022 en materia de extorsión y aseguró que evitó que las víctimas efectuaran el pago en más del 90 por ciento. Esto también en casos de fraude telefónico. Asimismo, se aseguró que esto es el resultado de las labores realizadas por la Unidad de Atención a los Delitos de Extorsión y Fraude Telefónico.

En ese marco, la dependencia mexiquense reportó que durante los 12 meses, los presuntos extorsionadores solicitaron un monto total de 664 millones 25 mil 447 pesos a sus víctimas. A pesar de los esfuerzos de estos miembros del crimen, debido a la intervención de elementos de esta dependencia, se evitó el pago de 600 millones 573 mil 862 pesos.

Mediante las denuncias realizadas al 089, la Unidad recaba información en torno a estos ilícitos, con lo que coadyuva con otras áreas y genera productos de inteligencia operativa, logrando evitar en varios casos un daño patrimonial irreparable a las familias mexiquense, así lo destacó la dependencia.

Por otro lado, también se hizo un exhorto a la población para seguir algunas recomendaciones en situaciones de extorsión o fraude, entre los que destaca no dar información personal a desconocidos, así como contactar con familiares para verificar su estado, esto en caso de extorsión. Además, no confiar en llamadas en las que se asegura que se ganó un premio. En ese marco también se destaca no compartir información personal en las redes sociales.

La extorsión telefónica se ha convertido uno de los delitos favoritos de la delincuencia debido a que les implica menor riesgo de ser detenidos y mayor probabilidad de obtener algún beneficio. Debido a que en la mayoría de sus variantes los extorsionadores emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas, es importante que platiques con tu familia sobre este delito y juntos pongan en práctica medidas preventivas, por ejemplo, mantener comunicación entre ustedes a lo largo del día, así como informar dónde y con quién estarán.

También es fundamental identificar el número telefónico del que llaman antes de contestar y evitar proporcionar información personal o familiar, si se responde la llamada de algún número desconocido. Recuerda que según el Código Penal Federal, el delito de extorsión se castiga con prisión y el pago de una multa.

Fuente: Tribuna, SSC. Gobierno de México