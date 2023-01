Reportan que Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón' se encuentra en la CDMX; aquí está asegurado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 5 de enero, las autoridades del estado de Sinaloa pidieron a la ciudadanía no salir de casa debido a que desde la madrugada, se reportaron enfrentamientos entre civiles armados y miembros del Ejército Mexicano, los cuales aparentemente habían detenido a un miembros del Cartel de Sinaloa, organización criminal que fue liderada por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

De manera extraoficial, se había reportado que los denominados 'narcobloqueos' en Culiacán, Guasave y Los Mochis, fueron luego de una operación conjunta para la detención de Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón', hijo del narcotraficante que está actualmente preso en Nueva York. Horas después de los eventos violentos en el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en las siguientes horas se daría un reporte detallado; actualmente se reporta que el hijo del capo mexicano ya está en la Ciudad de México.

Detención de Ovidio Guzmán en 2019

Información no confirmada remarca que el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa está actualmente en las instalaciones del Campo Militar Número 1 con sede en la capital mexicana, pues cabe destacar, el operativo para su recaptura comenzó la madrugada de este día y con ello, se desataron los hechos de violencia en el estado, mismos que fueron motivo para anunciar que no hay clases en las escuelas, al tiempo que se pidió a la ciudadanía no salir de casa.

Autoridades capitalinas no se han pronunciado al respecto ya que es deber de las autoridades federales emitir una postura oficial sobre este operativo que detonó una ola de violencia en el Estado. "Ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, pido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados", dijo Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa.

El operativo ocurrido en Sinaloa fue para que se detuviera a objetivos prioritarios para el Gobierno Federal entre los que figura 'El Ratón'. Este ya había sido detenido en 2019 pero fue liberado por las autoridades. De confirmarse que renueva cuenta ha sido puesto bajo resguardo y además está en el sitio antes mencionado de la capital, la petición para estar alerta podría también extenderse a la CDMX.

Aeroméxico toma medidas

A través de la red social Twitter, la aerolínea Aeroméxico informó a todos los usuarios que durante este jueves 5 de enero, quedaban oficialmente suspendidas las actividades desde y con destino a Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, esto derivado de los hechos violentos que se registraron durante la madrugada con motivo de la detención de Joaquín Guzmán alias 'El Ratón'. "Tendremos políticas de protección sin costo para que puedas reagendar tu viaje. Te mantendremos informado", remató la empresa.

