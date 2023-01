Captura de Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo': FGJE investiga quema de 3 camiones en Sonora

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- El pasado jueves 5 de enero del 2023 se vivió una jornada violenta en el Pacífico Norte de la República Mexicana, luego de que en un operativo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fuera detenido Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa. Horas después de que se confirmara esta aprehensión, fueron quemados tres camiones en inmediaciones de Caborca, en Sonora.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La captura de Ovidio Guzmán desató una ola de violencia en el Pacífico Mexicano. Foto: Facebook

Mediante sus redes sociales oficiales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que ya abrió una carpeta de investigación por la quema de tres camiones en inmediaciones del ejido El Saguaro, municipio de Caborca, hechos que ocurrieron la tarde del pasado jueves 5 de enero del 2023, a horas de que Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', fuera detenido y llevado a la Ciudad de México (CDMX) para comparecer ante las autoridades.

Quema de vehículos en Caborca, ¿relacionada con la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo'?

En este mismo comunicado, la dependencia liderada por Claudia Indira Contreras Córdova, señaló que si bien estos hechos violentos se dieron a horas de que trascendiera la captura de uno de los líderes narcotraficantes más peligrosos de México, la quema de camiones en Caborca no estaría relacionada con la aprehensión de Ovidio Guzmán López. Por el contrario, se cree que se trataría de un asunto de extorsión.

En hechos ajenos a lo ocurrido en Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán, la Fiscalía De Sonora inició de oficio investigaciones por el incidente en 3 transportes de Jari Picachos, proveedora de la industria minera, registrado hoy 5 de enero en el Ejido El Sahuaro, en Caborca", se lee en la información de la FGJE.

Finalmente, la Fiscalía señala que estos violentos hechos no dejaron muertos ni heridos que lamentar, y que en días pasados, la empresa afectada tuvo un intento de extorsión, no obstante, el propietario no habría presentado una denuncia ante la FGJE. Estos actos ya son indagados por las tres órdenes del Gobierno de Sonora, finaliza el escrito. En tanto, Ovidio Guzmán López permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

Fuente: Tribuna y Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora