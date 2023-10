Movilización policiaca en Ciudad Obregón: Comando armado desata balacera

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado sábado en inmediaciones de la colonia Cortinas, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que un comando armado desatara una balacera. Por fortuna, este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar. Autoridades activaron el Código Rojo, pero no lograron detener a los presuntos responsables de esta agresión.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde del pasado 30 de septiembre del 2023, alrededor de las 19:40 horas, tiempo local, en la calle Vicente Suárez, entre las vialidades Tabasco y Coahuila, en la colonia Cortinas, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un grupo de sicarios llegó a la dirección referida y que, sin mediar palabra con los vecinos, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda.

Balacera en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

Luego de lanzar varias balas, el comando armado huyó hacia un rumbo desconocido. En tanto, vecinos que escucharon la balas dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. Los primeros en movilizarse para confirmar la denuncia fueron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En un inicio, se dijo que esta agresión armada dejó una víctima, no obstante, las autoridades señalaron que esto no fue cierto, por lo que no fue necesario pedir apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. Más tarde, luego de inspeccionar una vivienda que recibió múltiples impactos de bala, se informó que esta estaba en estado de abandono. Pese a esto, la zona fue acordonada por los agentes de la Policía.

También llegaron a la escena elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes. Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se encargó de recaudar la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce le móvil de la agresión.

Fuente: Tribuna