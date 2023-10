VIDEO: Grupo de Policías sacan a la fuerza a hombre de su camioneta y lo someten entre 3

Comparta este artículo

Colima, Colima.- Recientemente a través de las redes sociales salió a la luz un video en el que un grupo de Policías armados detienen a un hombre con su familia y tras ordenarles que se bajaran usaron su poder para sacarlo a la fuerza de su camioneta y entre tres lo sometieron en el suelo, mientras que sus acompañantes captaron todo en video y los denunciaron públicamente.

La mañana de este martes 10 de octubre comenzó a circular por la red social X, anteriormente llamada Twitter, acaba de comenzar a circular un video en el que se puede ver como un grupo de oficiales se encuentran exigiendo a un hombre que viajaba con su familia que bajara de la camioneta, causando gran indignación que poco después recurrieron a la violencia para lograr su cometido.

En el material audiovisual no se puede ver el momento en el que los detienen, pero la mujer que sostiene el celular grabando cada detalle del momento, como los rostros de tres de los seis elementos de seguridad que estaban fuera del vehículo, los cuales los detuvieron por haberse pasado una luz amarilla, o al menos eso fue lo que afirmaron al aclarar el contexto de lo que estaba sucediendo y porque grababan.

Hombre es sacado de su camioneta a la fuerza. Twitter @Hisoymario

Aparentemente, los oficiales serían los que abrirían las puertas del coche, dado a que el sujeto delante del volante le dijo que no iba a bajarse del vehículo, que le levantara la infracción, pero que no saldría, lo cual es absolutamente correcto, dado a que legalmente si se es detenido por un delito menor, como pasar una luz roja, foco fundido, ignorar una señal de alto o luz amarilla, entre otros, no se tiene autoridad de bajar a nadie y solamente se debe de interponer una multa.

Pero, los oficiales no atendieron a las palabras del hombre y de las mujeres que estaban con ellos e invadieron el auto, tomando por la parte trasera del cuello al sujeto, el cual quiso resistirse y hacerse hacía atrás, pero otros dos Policías se sumaron a la situación y entre tres lo obligaron a bajarse y lo sometieron en el suelo, mientras que las mujeres pedían por ayuda y hasta graban como los infantes que los acompañaban lloraban asustados.

Ante este hecho, en las redes sociales han comentado mensajes como: "Así el actuar de los policías del Estado de #Colima… el señor se pasó un semáforo en amarillo. ¡ Llego morena al poder y todo echo a perder!", además del reconocido expanelista de La Casa de los Famosos México, Rene Franco, que expreso: "No hay ninguna manera de justificar el abuso policial descrito en este video".

Fuente: Tribuna del Yaqui