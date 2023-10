VIDEO: Tráiler se queda sin frenos en Zapopan y se estrella con 20 autos; conductor escapa

Zapopan, Jalisco.- Circular por las carreteras o vialidades del país nunca es seguro, hay muchos factores que convierten un viaje en tragedia, fue precisamente lo anterior lo que sucedió en Zapopan, Jalisco, ya que un tráiler se quedó sin frenos y llantas cuando circulaba por el Anillo Periférico, lo que ocasionó una carambola en la que chocó al menos a 20 vehículos, todo esto quedó grabado por un automovilista que transitaba por la zona.

Los hechos se registraron la tarde del martes pasado y la grabación ahora circula en las redes sociales. De acuerdo con la información compartida por la Policía de Zapopan, Jalisco, después de quedarse sin frenos y perder las llantas, la pesada unidad se arrastró sobre el piso, lo que ocasionó que el contacto con el pavimento generara chispas, lo anterior a la altura de Barlovento y avenida Cruz del Sur, vialidad por la que circuló de esa manera por varios metros.

El automovilista encargado de grabar la situación, también narró lo que miraba y detalló que el pesado camión se había quedado sin frenos y que chocaría con otros autos en la vialidad. Incluso, señaló que se intentaba contactar con el 911, pero no había tenido respuesta. Asimismo, explicó que el tráiler ya había sacado a dos autos del camino, por lo que esperaba que se registrara una auténtica tragedia en Zapopan, Jalisco.

Tráiler se queda sin frenos en Zapopan, foto: Especial

“Un camión va sin llanta, sin frenos, sin nada, se le va a estampar a alguien, estoy tratando de contactar con el 911, pero nada (...) ¡Se le va a estampar a alguien! ¡No, no, no! No trae frenos, ya sacó dos carros del camino”, gritó el conductor que grabó la escena.