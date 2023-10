Pedro muere baleado tras intentar salvar a Luis de un asalto en la CDMX; el criminal se fugó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imagina que un día sales de tu casa por la noche y tras caminar un rato te encuentras con una lamentable escena que se ha vuelto cotidiana en la CDMX: Un hombre está intentando asaltar a otro. A estas alturas y tal y como se están desarrollando las cosas en cuestión de seguridad, no muchos intentarían auxiliarlo, pero éste no es tu caso y decides hacer lo que está en tus manos para salvarle, pero las cosas no salen según lo esperado porque, el ladrón, te termina baleando a ti...

Esto mismo es lo que le tocó vivir a Pedro, un hombre, de 55 años, quien intentó rescatar a un joven desafortunado de las garras de un asaltante. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:40 horas, el pasado martes, 10 de octubre, en las calles de colonia popular Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Resulta ser que el héroe se percató de que un sujeto estaba intentando asaltar a Luis e intentó evitarlo.

De acuerdo con algunos informes, el ladrón le disparó a Pedro a quemarropa a la altura del abdomen, lo que provocó una herida fatal en la víctima. El criminal aprovechó la confusión para escapar; mientras que Luis se quedó gritando por ayuda. Minutos más tarde, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Issste, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, pero lamentablemente, horas más tarde perdió la vida.

Pedro muere tras intentar evitar un asalto

Créditos: Internet

De acuerdo con declaraciones de Luis, el asaltante no habría sido un desconocido para él, ya que, supuestamente se trataba de un cliente que lo contactó a través de Facebook para que le ofreciera sus servicios sexuales, por lo que acordaron que se verían en Ejército de Oriente para concretar la cita. El testigo detalló que el agresor se identificaba como Alán Montanna, aunque se desconoce si ese es su nombre real.

Luis se dispuso a acudir al lugar, pero una vez que llegó, Alán comenzó a agredirlo y amedrentarlo para despojarlo de sus pertenencias; fue entonces que arribó al lugar Pedro, lo que concluyó en la muerte de éste último. Hasta el momento se desconoce la edad del atacante o sus señas particulares, pero se sabe que las autoridades ya comenzaron con una carpeta de investigación y lo están buscando.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en el mes de junio del 2023, aproximadamente el 62.3 por ciento de la población consideró que México era un lugar inseguro para vivir. Según la encuesta, las ciudades que fueron calificadas como las más seguras fueron en orden: Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Ecatepec de Morelos, Irapuato y Naucalpan.

Fuentes: Tribuna