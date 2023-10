¡Búsqueda Positiva! Guerreras Buscadoras hallan cuerpos en fosas clandestinas de Vícam

Comparta este artículo

Vícam, Sonora.- El colectivo de Guerreras Buscadoras de Sonora tuvo una jornada positiva este viernes 13 de octubre, pues dieron a conocer desde sus cuentas oficiales que hallaron dos cuerpos en Vícam y Estación Lencho, por lo que ahora familiares podrán darles digna sepultura y continúan en investigaciones alrededor de su muerte.

Acompañadas de elementos de la fiscalía estatal, hallaron fosas clandestinas, donde encontraron los restos de dos personas sin vida junto a osamenta, al parecer de un masculino y un femenino, por lo que ahora esperan que puedan ser identificados por sus familiares con la intención de que tengan un sepulcro digno.

El primero hallazgo se dio al oriente de las vías del ferrocarril en Vícam, cerca de la antigua granera, y aunque estaba en estado descomposición, se determinó que el joven tenía cabello negro ondulado y barba negra cerrada, vestía pantalón de mezclilla color oscuro y bóxer azul rey con rayas negras horizontales. Se estima que el cuerpo tenía escasos días de que fue abandonado por desconocidos.

Por otro lado, en Estación Lencho, personal de la fiscalía estatal localizaron otro cadáver, igualmente en estado de descomposición y aunque el cuerpo ya estaba prácticamente descompuesto, apreciaron que vestía dos pantalones; uno de color oscuro y el otro gris, playera blanca o gris y vestía bóxer blanco.

Hasta ahora, se conoce que los cuerpos ya fueron trasladados con rumbo hacia las instalaciones del anfiteatro del Centro Integral de Procuración de Justicia, donde se le practicará su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones por parte de las autoridades encargadas en el caso.

Guerreras Buscadoras invitaron a unirse a sus búsquedas y agradecen cualquier información alrededor de fosas clandestinas, así como datos que ayuden a dar con los familiares de los cuerpos encontrados, razón por la que dejaron abierta la línea del 644127 7784 para recibir informes o bien, pueden dirigirse a las instalaciones de la SEMEFO de Ciudad Obregón en calle Sufragio Efectivo entre Morelos y Yaqui.

Tomando en cuenta datos del Observatorio de Sonora, actualmente cuentan con un registro de 4 mil 369 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, tan solo en 2023 se registraron 44 desapariciones, razón por la que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas continúa con sus labores, pues los casos no cesan, siendo la mayoría de víctimas hombres.

