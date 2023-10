Dan presunto levantón al activista Carlos Rodríguez Leal en plena manifestación en Puebla

Comparta este artículo

Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.- El pasado sábado, 14 de octubre, el activista Carlos Rodríguez Leal se encontraba participando en una manifestación con el Frente Ciudadano de Defensa del Agua frente al Palacio del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla, pero en determinado momento se separó del contingente, quienes más tarde denunciaron su ausencia y hasta el momento no se sabe nada de él.

De acuerdo con algunos testimonios, Carlos se encontraba en un plantón permanente que protesta contra el uso de avionetas para aminorar la lluvia en la región, lo que presuntamente, ha traído una sequía que afecta directamente al sector agrícola. El problema se suscitó alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando le notificó a sus compañeros que iría al baño; ésta fue la última vez que se le vio.

Al notar que Carlos no volvía, el contingente comenzó a buscarlo, pero tras varias horas de angustia no obtuvieron éxito, por lo que no tuvieron más remedio que notificar a las autoridades sobre la desaparición de su compañero. Más tarde, el diputado Alejandro Carvajal comunicó a través de sus redes sociales que Rodríguez Leal habría sufrido un levantón cuando acudió al sanitario: "Fue levantado a las 2:00 de la mañana en Tlacotepec", indicó el funcionario.

Esto provocó que los habitantes de Tlacotepec y el colectivo Pueblos Unidos por un Mejor Futuro se organizaran para realizar una manifestación en las calles del municipio poblano, esto con la finalidad de exigir el hallazgo de Carlos, puesto algunos informes indican que las autoridades no se habrían movilizado después de la denuncia desaparición, por lo que la gente optó por ejercer presión al presidente municipal, Pedro Flores Valerio: "No empañes de rojo nuestra presidencia, actúa y ocúpate", pidieron los manifestantes.

Por otro lado, el líder del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, José Luis Leyva Machuca acusó directamente a las autoridades de ser los autores del secuestro de Carlos Rodríguez y de estar vinculadas con algunas empresas avícolas y porcícolas que en el mes de septiembre provocaron el atraso de la lluvia. Asimismo, el líder exigió que el Gobierno y las autoridades aclaren bajo qué cargos raptaron al activista.

Afiche de búsqueda de Carlos Rodríguez Leal

Créditos: Internet

Es menester informar que algunos de los manifestantes informaron que, anteriormente, recibieron varias amenazas por sus protestas contra las avionetas antilluvias. Los inconformes aseguraron que denunciaron el amedrentamiento con la Secretaría de Gobernación, pero no recibieron ninguna respuesta de vuelta; es en el medio de todo esto que Carlos Rodríguez desapareció sin dejar rastro.

Fuentes: Tribuna