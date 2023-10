Familiares de Glorimar, enfermera del IMSS desaparecida, exigen a autoridades que encuentren

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Los familiares y amigos de Glorimar López García, que es la enfermera del IMSS que está desaparecida desde hace tres años, siguen luchando por justicia, por lo que alzaron de nueva cuenta la voz para exigir a las autoridades que tampoco cierren el caso y no vayan a dejarlo de lado, sino que sigan buscando para encontrarla y saber que es lo que sucedió, deseando justicia para la madre de familia.

Hace casi tres años que la familia de la empleada del sector salud acudieron con las autoridades correspondientes para levantar un reporte en el que fue reportada como desaparecida, después de que la enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social circulara por el fraccionamiento de las Misiones en la ciudad de Mazatlán, tras haber terminado un turno nocturno, lo que no era raro en su línea de trabajo.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre del año 2020, siendo vista por última vez por sus compañeros de trabajo a las 03:00 horas (horario de Sinaloa), cuando después de haber acabado su tuno subió a su auto para regresar a su hogar, en el que vivía con sus tres hijos menos de edad. Ante esto la Fiscalía General del Estado lanzó el boletín de búsqueda con la descripción de una mujer de 26 años de edad, complexión robusta, cabello color negro y largo, tez morena y con una estatura de un metro 75 centímetros.

De las versiones que han salido a la luz en estos años es que supuestamente la querida enfermera que recibiría un reconocimiento por su labor durante el Covid-19, habría sido interceptada por varios hombres armados, los cuales la obligarían a bajar de su auto y privarla de su libertad sin darle a conocer los motivos, ni a la familia, que siguen buscándola sin parar y exigiendo a las autoridades que la encuentren.

Por ese motivo, en vísperas de su tercer año desaparecida, los colectivos de feministas que apoyan la búsqueda de mujeres desaparecidas o asesinadas, en la ciudad de Mazatlán han realizado otras marchas a favor de Glorismar, en las que solicitan a autoridades judiciales que no se den por vencidos, que no desechen el caso y no vayan a archivarlo, volviendo a compartir en redes sociales su fotografía.

Cabe resaltar que el padre de la mujer, Gerardo López, ha estado insistiendo a Fiscalía General del Estado por el paradero de su hija, además de que él fue quién desde el primer momento levantó la denuncia formal, pidiendo que se haga algo con respecto a este lamentable hecho por el que pasan.

Fuente: Tribuna del Yaqui