Código Rojo en Ciudad Obregón: Denuncian presencia de cadáver en el Centro y Policía actúa

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Centro de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que, mediante el Servicio de Emergencias 911, se denunciara la presencia de un supuesto cadáver tirado en la vía pública. Oficiales activaron el Código Rojo y desplegaron un operativo, no obstante, el resultado de estas acciones fue negativo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde-noche del día de ayer, domingo 16 de octubre del 2023, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, en las calles No Reelección y Veracruz, en el primer cuadro del sector comercial de la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que, a través del 911, civiles anónimos denunciaron la presencia de un supuesto cuerpo sin vida tirado.

Agentes de la Policía Municipal de Cajeme activaron el Código Rojo y se movilizaron a dicha zona; participaron al menos seis elementos. No obstante, en la dirección referida no lograron encontrar ni un cuerpo sin vida, ni restos humanos. Pese a esto, desplegaron un operativo en la región y revisaron calles cercanas. El resultado fue el mismo: no se ubicaron pruebas que demostraran que ocurrió un hecho violento en ese punto del Centro de Ciudad Obregón.

Información extraoficial apunta que los agentes de la Policía Preventiva y de Tránsito Municipal de Cajeme revisaron algunos locales del Centro, mas no hubo información positiva sobre la presencia de un cadáver. Las autoridades se limitaron a realizar un Informe Policial Homologado sobre sus acciones, para presentarlo ante las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de esta zona.

Cajeme sigue siendo uno de los 50 municipios prioritarios por violencia

El municipio sonorense de Cajeme se encuentra entre los 50 prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido al alto número de homicidios dolosos que registra mes con mes. Aunque se han hablado de acciones para disminuir la violencia, la cual estaría ligada al narcotráfico, aún queda mucho para salvaguardar a los cajemenses y gente del Sur de Sonora.

