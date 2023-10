Nathan Karim 'N' sería extraditado a México por atropellar a familia en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A siete meses de que atropelló a una familia en Sonora, Nathan Karim 'N' sería extraditado a México para enfrentar a las autoridades por su irresponsabilidad que pudo terminar en tragedia, pero a pesar de que un juez de Migración en los Estados Unidos indicó que debe regresar, él se niega a abandonar el país vecino comandado por Joe Biden.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), indicó que los argumentos que ha interpuesto el acusado se basan en que teme por su seguridad si es que lo regresan a 'Tierra Azteca', por lo que incluso habría apelado: "Un juez de migración declaró que debe de regresar a México aún y cuando él invoca que tiene temor por su vida y argumenta una serie de circunstancias que no tienen fundamento alguno".

Nathan Karim 'N' contaba con ficha roja de búsqueda | Imagen especial

El funcionario indicó que sus negativas no cuentan con los fundamentos suficientes, pero debido a que intenta impugnar la orden del juez, ahora se encuentran en espera de una resolución, por lo que todavía no es un hecho su extradición: "No tenemos ese dato, pero la primera instancia ya la perdió", culminó el fiscal.

Así fueron los hechos

Fue el pasado 5 de marzo cuando Nathan Karim 'N' atropelló a una familia en la colonia Cuauhtémoc tras transitar con exceso de velocidad; hecho que dejó en estado delicado a dos niños y una mujer, los cuales hasta el momento han tenido una recuperación favorable.

Así quedó el vehículo de Nathan Karim tras atropellar a familia de Hermosillo | Imagen especial

Debido a lo delicado del suceso, el 12 de marzo se giró la orden de aprehensión en su contra ya que se encontraron las pruebas suficientes entre videos y testigos; sin embargo, Karim ya había huido del país junto a un familiar, así que se emitió una ficha roja para su localización y se espera que en los próximos días se dé a conocer si será deportado o no.

